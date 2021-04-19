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"الصحة": تسجيل 970 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 896 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 73 حالة وفاة و5152 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 73 حالة وفاة جديدة، و5152 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 761437 إصابة، منها 82276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16316 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 662845 حالة.

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كورونا في باكستان.. 73 حالة وفاة و5152 إصابة جديدة
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 73 حالة وفاة جديدة، و5152 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 761437 إصابة، منها 82276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16316 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 662845 حالة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:33 PM

كورونا في باكستان.. 73 حالة وفاة و5152 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 73 حالة وفاة جديدة، و5152 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 761437 إصابة، منها 82276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16316 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 662845 حالة.

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