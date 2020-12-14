بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

استضافت المرحلة الثالثة من التجارب والنتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%

بعد أيامٍ من تسجيل الإمارات، رسمياً، لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، باشرت الدولة الخليجية، اليوم، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي.

والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي.

وكانت بريطانيا قد بدأت الأسبوع الماضي، أول حملة تلقيح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك، فيما تستعد الولايات المتحدة لإطلاق حملتها، الإثنين، بحسب الفرنسية.

وأعلنت الإمارات والبحرين، اللتان استضافتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سينوفارم"، تسجيل اللقاح رسمياً الأسبوع الماضي.. وأكدت أبوظبي أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

وكانت الإمارات قد أجازت في سبتمبر الماضي، الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي.

وقالت موظّفة لدى دائرة الصحة في أبوظبي، عبر الهاتف، إنه بات بإمكان السكان حجز موعد عبر تطبيق لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، لأخذ اللقاح المجاني في عدة مراكز في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوافر في 45 مركزاً صحياً على الأقل من مستشفيات وعيادات.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المراكز ستعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

ويتكوّن لقاح "سينوفارم" من جرعتين بفارق 21 يوماً بينهما.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 184 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 617 حالة وفاة.

وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تلقّى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.

وتطور الصين أربعة لقاحات بما في ذلك "سينوفارم"، لكنها لم تنشر معلومات كافية عن هذه اللقاحات مقارنة بشركات غربية أخرى.

وفي بيرو، تمّ تعليق التجارب السريرية للقاح "سينوفارم" بعد اكتشاف مشكلات عصبية لدى أحد المتطوعين.

وحصلت الشركات الصينية الرائدة في مجال اللقاح "سينوفاك" و"سينوفارم"، على طلبات مسبقة لأقل من 500 مليون جرعة بحلول منتصف نوفمبر، معظمها من البلدان التي شاركت في التجارب.