النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا"

إلزام القادمين إليها بحجر صحي على نفقتهم

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم (السبت)، أن الحكومة البريطانية ستبحث الاثنين المقبل، المزيد من تشديد القيود على السفر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت "بي بي سي"، أن الحكومة تدرس إلزام المسافرين بقضاء فترة حجر صحي مدتها 10 أيام في فندق سيتعين عليهم دفع ثمنها، كطريقة لفرض قواعد الحجر الصحي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وستكون القواعد الحدودية الأكثر صرامة بمثابة ضربة جديدة لقطاعي الطيران والسفر، اللذين يتعرضان بالفعل لضغوط مالية كبيرة منذ ما يقرب من عام من قيود "كوفيد-19" والحد الأدنى من الإيرادات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا"
سبق

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم (السبت)، أن الحكومة البريطانية ستبحث الاثنين المقبل، المزيد من تشديد القيود على السفر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت "بي بي سي"، أن الحكومة تدرس إلزام المسافرين بقضاء فترة حجر صحي مدتها 10 أيام في فندق سيتعين عليهم دفع ثمنها، كطريقة لفرض قواعد الحجر الصحي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وستكون القواعد الحدودية الأكثر صرامة بمثابة ضربة جديدة لقطاعي الطيران والسفر، اللذين يتعرضان بالفعل لضغوط مالية كبيرة منذ ما يقرب من عام من قيود "كوفيد-19" والحد الأدنى من الإيرادات.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
04:32 PM

بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا"

إلزام القادمين إليها بحجر صحي على نفقتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم (السبت)، أن الحكومة البريطانية ستبحث الاثنين المقبل، المزيد من تشديد القيود على السفر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت "بي بي سي"، أن الحكومة تدرس إلزام المسافرين بقضاء فترة حجر صحي مدتها 10 أيام في فندق سيتعين عليهم دفع ثمنها، كطريقة لفرض قواعد الحجر الصحي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وستكون القواعد الحدودية الأكثر صرامة بمثابة ضربة جديدة لقطاعي الطيران والسفر، اللذين يتعرضان بالفعل لضغوط مالية كبيرة منذ ما يقرب من عام من قيود "كوفيد-19" والحد الأدنى من الإيرادات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,136
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,976
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,927

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة