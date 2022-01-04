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"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مشروع التراث الثقافي

بالشراكة مع "الثقافة".. و"الوهيبي" يهدف لتمكين الطلاب من مهارات البحث

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إلى المشاركة والتسجيل في مشروع التراث الثقافي غير المادي، الذي سيُنَفّذ بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المشروع يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة الثقافي غير المادي، وتمكينهم من مهارات البحث الأساسية عبر تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية في مجال التراث الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال.

وأشار "الوهيبي" إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات عبر المنصة الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/intangible_heritage/

منصة التراث الثقافي الغير مادي

وتهدف المبادرة لتثقيف الطلاب والطالبات حول تراث المملكة الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال عبر تحفيزهم على البحث المكتبي والميداني حول فنون التراث الثقافي غير المادي.

engage.moc.gov.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مشروع التراث الثقافي
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إلى المشاركة والتسجيل في مشروع التراث الثقافي غير المادي، الذي سيُنَفّذ بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المشروع يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة الثقافي غير المادي، وتمكينهم من مهارات البحث الأساسية عبر تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية في مجال التراث الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال.

وأشار "الوهيبي" إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات عبر المنصة الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/intangible_heritage/

منصة التراث الثقافي الغير مادي

وتهدف المبادرة لتثقيف الطلاب والطالبات حول تراث المملكة الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال عبر تحفيزهم على البحث المكتبي والميداني حول فنون التراث الثقافي غير المادي.

engage.moc.gov.sa

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:43 AM

"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مشروع التراث الثقافي

بالشراكة مع "الثقافة".. و"الوهيبي" يهدف لتمكين الطلاب من مهارات البحث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إلى المشاركة والتسجيل في مشروع التراث الثقافي غير المادي، الذي سيُنَفّذ بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المشروع يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة الثقافي غير المادي، وتمكينهم من مهارات البحث الأساسية عبر تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية في مجال التراث الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال.

وأشار "الوهيبي" إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات عبر المنصة الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/intangible_heritage/

منصة التراث الثقافي الغير مادي

وتهدف المبادرة لتثقيف الطلاب والطالبات حول تراث المملكة الثقافي غير المادي؛ للحفاظ على امتداده بين الأجيال عبر تحفيزهم على البحث المكتبي والميداني حول فنون التراث الثقافي غير المادي.

engage.moc.gov.sa

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