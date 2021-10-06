"دغريري" يُرزق بـ"إبراهيم"

رُزق محمد ابراهيم دغريري، بمولود أسماه "إبراهيم". وتلقى "دغريري" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود البكر، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق محمد ابراهيم دغريري، بمولود أسماه "إبراهيم". وتلقى "دغريري" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود البكر، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق محمد ابراهيم دغريري، بمولود أسماه "إبراهيم". وتلقى "دغريري" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود البكر، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق محمد ابراهيم دغريري، بمولود أسماه "إبراهيم". وتلقى "دغريري" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود البكر، جعله الله من مواليد السعادة.