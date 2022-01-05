"الحصيني": أجواء باردة إلى مائلة للبرودة بمعظم المناطق ما عدا هذه

الحرارة تراوحت بين 4 درجات مئوية بكل من تبوك وحائل و25 درجة بجازان

أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق المملكة ومدنها تشهد أجواءً باردة إلى مائلة للبرودة، ما عدا جازان التي تشهد أجواءً معتدلة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن درجات الحرارة المسجلة، فجر اليوم الأربعاء، تراوحت بين 4 درجات مئوية بكل من تبوك وحائل و25 درجة بجازان.

وتابع، السماء صحوة بوجهٍ عام؛ ما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة.