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"ترتيب مفاجئ" هذه أهم 5 مناطق بالمملكة تشهد إقبالًا شديدًا على التوظيف في السياحة

تقترب نسبة الرجال والنساء في الوظائف

كشفت وزارة السياحة عن أهم نتائج لدراسة تظهر مدى الإقبال على الوظائف في قطاع السياحة في المملكة بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 75% من المشاركين قد أبدوا تفاؤلهم بفرص العمل المتوفرة في قطاع السياحة، في حين عبر 83% منهم بأن العمل في القطاعات الفرعية في السياحة سيُشكِل خيارًا مناسبًا للغاية،
وبصورة عامة عبر 80% من المشاركين في الدراسة بأن هناك الكثير من الفرص للتعلم الوظيفي والتطوير المهني في هذه المجالات، فيما أشار 75% منهم إلى أن هذه الوظائف قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل
وجاءت تبوك (91%) وحائل (86%) وعسير (85%) والرياض (82%) والجوف (83%) في صدارة المناطق التي سجلت أعلى نسبة اهتمام بالوظائف في قطاع السياحة، وتقاربت مستويات الاهتمام بالقطاع بشكل كبير بين الرجال والنساء.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"ترتيب مفاجئ" هذه أهم 5 مناطق بالمملكة تشهد إقبالًا شديدًا على التوظيف في السياحة
سبق

كشفت وزارة السياحة عن أهم نتائج لدراسة تظهر مدى الإقبال على الوظائف في قطاع السياحة في المملكة بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 75% من المشاركين قد أبدوا تفاؤلهم بفرص العمل المتوفرة في قطاع السياحة، في حين عبر 83% منهم بأن العمل في القطاعات الفرعية في السياحة سيُشكِل خيارًا مناسبًا للغاية،
وبصورة عامة عبر 80% من المشاركين في الدراسة بأن هناك الكثير من الفرص للتعلم الوظيفي والتطوير المهني في هذه المجالات، فيما أشار 75% منهم إلى أن هذه الوظائف قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل
وجاءت تبوك (91%) وحائل (86%) وعسير (85%) والرياض (82%) والجوف (83%) في صدارة المناطق التي سجلت أعلى نسبة اهتمام بالوظائف في قطاع السياحة، وتقاربت مستويات الاهتمام بالقطاع بشكل كبير بين الرجال والنساء.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:52 PM

"ترتيب مفاجئ" هذه أهم 5 مناطق بالمملكة تشهد إقبالًا شديدًا على التوظيف في السياحة

تقترب نسبة الرجال والنساء في الوظائف

A A A
خالد خليل - الرياض
1
3,075

كشفت وزارة السياحة عن أهم نتائج لدراسة تظهر مدى الإقبال على الوظائف في قطاع السياحة في المملكة بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 75% من المشاركين قد أبدوا تفاؤلهم بفرص العمل المتوفرة في قطاع السياحة، في حين عبر 83% منهم بأن العمل في القطاعات الفرعية في السياحة سيُشكِل خيارًا مناسبًا للغاية،
وبصورة عامة عبر 80% من المشاركين في الدراسة بأن هناك الكثير من الفرص للتعلم الوظيفي والتطوير المهني في هذه المجالات، فيما أشار 75% منهم إلى أن هذه الوظائف قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل
وجاءت تبوك (91%) وحائل (86%) وعسير (85%) والرياض (82%) والجوف (83%) في صدارة المناطق التي سجلت أعلى نسبة اهتمام بالوظائف في قطاع السياحة، وتقاربت مستويات الاهتمام بالقطاع بشكل كبير بين الرجال والنساء.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

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