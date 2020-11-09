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"هدف": دعم شهري من 800 إلى 1100 ريال للسعوديات المستفيدات من "وصول"

البرنامج أجرى تحسينات جديدة ورفع سقف الدعم بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات

يتكفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، بتقديم دعم مالي يتراوح من 800 ريال إلى 1100 ريال شهرياً، للموظفات السعوديات في القطاع الخاص لمدة 24 شهراً .

وأوضح "هدف" أنه بمقدور المسجلات في البرنامج المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.

وكان "هدف" قد أجرى تحسينات جديدة على برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلا من 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa .

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": دعم شهري من 800 إلى 1100 ريال للسعوديات المستفيدات من "وصول"
سبق

يتكفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، بتقديم دعم مالي يتراوح من 800 ريال إلى 1100 ريال شهرياً، للموظفات السعوديات في القطاع الخاص لمدة 24 شهراً .

وأوضح "هدف" أنه بمقدور المسجلات في البرنامج المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.

وكان "هدف" قد أجرى تحسينات جديدة على برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلا من 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa .

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:33 PM

"هدف": دعم شهري من 800 إلى 1100 ريال للسعوديات المستفيدات من "وصول"

البرنامج أجرى تحسينات جديدة ورفع سقف الدعم بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يتكفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، بتقديم دعم مالي يتراوح من 800 ريال إلى 1100 ريال شهرياً، للموظفات السعوديات في القطاع الخاص لمدة 24 شهراً .

وأوضح "هدف" أنه بمقدور المسجلات في البرنامج المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.

وكان "هدف" قد أجرى تحسينات جديدة على برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلا من 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa .

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