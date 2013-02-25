"لتبقى": استخدام "مثبت السرعة" يساعد على القيادة بشكل متزن

تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر يقلّل من استهلاك الوقود

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقالت: الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأضافت أن استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضًا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعت "لتبقى" إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

يذكر أن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) هي حملة وطنية شاملة انطلقت في شهر مايو عام 2014م وما زالت مستمرة تم بناؤها استنادًا إلى دراسات علمية بمشاركة خبرات محلية ودولية في مجال رفع الوعي المجتمعي ودراسات لحملات توعوية سابقة من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى مكونات المجتمع المختلفة عبر تنفيذ حملات توعوية شاملة ومستمرة تركز على موضوعات محددة.