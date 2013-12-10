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لحظة رعب.. قرش ضخم يقتحم قفص الغواصين وهذا ما حدث لهم

نهاية غير متوقعة لحادثة وقعت في مياه المحيط الهادئ

عاش عدد من الغواصين لحظات مرعبة بعدما كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض ضخم مفترس قبالة سواحل المكسيك.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أظهر سمكة مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير، وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.
وظهر القرش وكأنه قاب قوسين أو أدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجمة الغواصين، لكنه علق بين قضبانه، وسرعان ما انتشر دم الحيوان الضخم في المياه، فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت.
أما الغواصون فلم يصب أي منهم بأذى، لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثراً بالجروح أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.


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لحظة رعب.. قرش ضخم يقتحم قفص الغواصين وهذا ما حدث لهم
سبق

عاش عدد من الغواصين لحظات مرعبة بعدما كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض ضخم مفترس قبالة سواحل المكسيك.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أظهر سمكة مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير، وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.
وظهر القرش وكأنه قاب قوسين أو أدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجمة الغواصين، لكنه علق بين قضبانه، وسرعان ما انتشر دم الحيوان الضخم في المياه، فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت.
أما الغواصون فلم يصب أي منهم بأذى، لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثراً بالجروح أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.


10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:43 PM

لحظة رعب.. قرش ضخم يقتحم قفص الغواصين وهذا ما حدث لهم

نهاية غير متوقعة لحادثة وقعت في مياه المحيط الهادئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,956

عاش عدد من الغواصين لحظات مرعبة بعدما كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض ضخم مفترس قبالة سواحل المكسيك.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أظهر سمكة مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير، وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.
وظهر القرش وكأنه قاب قوسين أو أدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجمة الغواصين، لكنه علق بين قضبانه، وسرعان ما انتشر دم الحيوان الضخم في المياه، فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت.
أما الغواصون فلم يصب أي منهم بأذى، لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثراً بالجروح أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.


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