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كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة

جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة

سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة.

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.

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كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة
سبق

سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة.

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:22 AM

كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة

جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة.

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.

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