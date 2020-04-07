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الرياض تواصل صدارة مدن المملكة في إحصائيات المتعافين من كورونا

بـ234 حالة من أصل 615 حالة تعافٍ

لا تزال الرياض تتصدر مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المتعافين فيها 234 من أصل 615 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبهذا الرقم كسرت منطقة الرياض حاجز الـ200 في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، منذ بداية تفشي الفيروس.

جاء ذلك بعد أن سجلت الرياض اليوم 57 حالة تعافٍ جديدة من بين 64 حالة تعافٍ جديدة على كل المناطق، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 234 حالة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها 841 حالة، منها 604 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالرياض من جراء فيروس كورونا 3 حالات، من بين 41 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

واحتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بعدد المصابين بعد الرياض، بواقع 534 حالة، بينها 412 حالة نشطة، فيما سجلت مكة المكرمة اليوم وفاتيْن ليصبح إجمالي حالات الوفاة فيها 8 حالات، بينما حالات التعافي بلغت 114 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2795 حالة حتى الآن، بينها 272 حالة، تم تسجيلها في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أنه "تم تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة".

وأشار إلى أنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تواصل صدارة مدن المملكة في إحصائيات المتعافين من كورونا
سبق

لا تزال الرياض تتصدر مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المتعافين فيها 234 من أصل 615 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبهذا الرقم كسرت منطقة الرياض حاجز الـ200 في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، منذ بداية تفشي الفيروس.

جاء ذلك بعد أن سجلت الرياض اليوم 57 حالة تعافٍ جديدة من بين 64 حالة تعافٍ جديدة على كل المناطق، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 234 حالة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها 841 حالة، منها 604 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالرياض من جراء فيروس كورونا 3 حالات، من بين 41 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

واحتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بعدد المصابين بعد الرياض، بواقع 534 حالة، بينها 412 حالة نشطة، فيما سجلت مكة المكرمة اليوم وفاتيْن ليصبح إجمالي حالات الوفاة فيها 8 حالات، بينما حالات التعافي بلغت 114 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2795 حالة حتى الآن، بينها 272 حالة، تم تسجيلها في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أنه "تم تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة".

وأشار إلى أنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:01 PM

الرياض تواصل صدارة مدن المملكة في إحصائيات المتعافين من كورونا

بـ234 حالة من أصل 615 حالة تعافٍ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لا تزال الرياض تتصدر مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المتعافين فيها 234 من أصل 615 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبهذا الرقم كسرت منطقة الرياض حاجز الـ200 في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، منذ بداية تفشي الفيروس.

جاء ذلك بعد أن سجلت الرياض اليوم 57 حالة تعافٍ جديدة من بين 64 حالة تعافٍ جديدة على كل المناطق، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 234 حالة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها 841 حالة، منها 604 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالرياض من جراء فيروس كورونا 3 حالات، من بين 41 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

واحتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بعدد المصابين بعد الرياض، بواقع 534 حالة، بينها 412 حالة نشطة، فيما سجلت مكة المكرمة اليوم وفاتيْن ليصبح إجمالي حالات الوفاة فيها 8 حالات، بينما حالات التعافي بلغت 114 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2795 حالة حتى الآن، بينها 272 حالة، تم تسجيلها في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أنه "تم تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة".

وأشار إلى أنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

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