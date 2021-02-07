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"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: نتائج الإجراءات المشددة الأخيرة ستظهر خلال أسبوعين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن استمرار تزايد الحالات الجديدة لفيروس كورونا رغم تشديد الإجراءات الاحترازية قبل أيام، يُعتبر أمراً طبيعياً؛ لأن الحالات نتيجة لعدم الالتزام خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن الإجراءات المشددة ستظهر نتائجها بعد أسبوعين تقريباً، داعياً الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية، مشدداً على أن مخالفة لو عدد قليل للإجراءات الوقائية سيكون تأثير ذلك سلبياً على المجتمع.

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"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: نتائج الإجراءات المشددة الأخيرة ستظهر خلال أسبوعين
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن استمرار تزايد الحالات الجديدة لفيروس كورونا رغم تشديد الإجراءات الاحترازية قبل أيام، يُعتبر أمراً طبيعياً؛ لأن الحالات نتيجة لعدم الالتزام خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن الإجراءات المشددة ستظهر نتائجها بعد أسبوعين تقريباً، داعياً الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية، مشدداً على أن مخالفة لو عدد قليل للإجراءات الوقائية سيكون تأثير ذلك سلبياً على المجتمع.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:24 PM

"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: نتائج الإجراءات المشددة الأخيرة ستظهر خلال أسبوعين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
11,307

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن استمرار تزايد الحالات الجديدة لفيروس كورونا رغم تشديد الإجراءات الاحترازية قبل أيام، يُعتبر أمراً طبيعياً؛ لأن الحالات نتيجة لعدم الالتزام خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن الإجراءات المشددة ستظهر نتائجها بعد أسبوعين تقريباً، داعياً الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية، مشدداً على أن مخالفة لو عدد قليل للإجراءات الوقائية سيكون تأثير ذلك سلبياً على المجتمع.

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