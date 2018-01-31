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تربة.. جراحة الـ 4 ساعات تنقذ مريضًا بعد سقوطه من "فوق نخلة"

حضر لطوارئ المستشفى العام وكان يعاني نزيفًا داخليًا وتهتكًا بالكبد

استقبل طوارئ مستشفى تربة العام اليوم حالة لمريض تعرض لسقوط من نخلة بإحدى المزارع، مما أدى لحدوث نزيف داخلي وتهتك بالسطح العلوي الخلفي من الكبد، وعلى الفور تم إدخال الحالة لقسم العمليات والسيطرة على النزيف.

واستغرقت العملية 4 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم إبقاؤه تحت الملاحظة والاطمئنان على حالته .

مستشفى تربة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تربة.. جراحة الـ 4 ساعات تنقذ مريضًا بعد سقوطه من "فوق نخلة"
سبق

استقبل طوارئ مستشفى تربة العام اليوم حالة لمريض تعرض لسقوط من نخلة بإحدى المزارع، مما أدى لحدوث نزيف داخلي وتهتك بالسطح العلوي الخلفي من الكبد، وعلى الفور تم إدخال الحالة لقسم العمليات والسيطرة على النزيف.

واستغرقت العملية 4 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم إبقاؤه تحت الملاحظة والاطمئنان على حالته .

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
02:17 PM

تربة.. جراحة الـ 4 ساعات تنقذ مريضًا بعد سقوطه من "فوق نخلة"

حضر لطوارئ المستشفى العام وكان يعاني نزيفًا داخليًا وتهتكًا بالكبد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل طوارئ مستشفى تربة العام اليوم حالة لمريض تعرض لسقوط من نخلة بإحدى المزارع، مما أدى لحدوث نزيف داخلي وتهتك بالسطح العلوي الخلفي من الكبد، وعلى الفور تم إدخال الحالة لقسم العمليات والسيطرة على النزيف.

واستغرقت العملية 4 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم إبقاؤه تحت الملاحظة والاطمئنان على حالته .

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