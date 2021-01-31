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الإسباني بابلو ماشين مدربًا للعين

أعلن نادي العين رسميًا، عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للألماني مايكل سكيبه الذي تمت إقالته منذ أيام قليلة.

وكشف نادي العين عن تعيين الإسباني بابلو ماشين مدربًا للفريق الأول والذي سبق ودرب أندية؛ نومانسيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وكان مجلس إدارة نادي العين برئاسة مازن بن رداد قد قرر إقالة المدرب مايكل سكيبه من تدريب الفريق كمحصلة للنتائج السيئة التي سقط فيها هذا الموسم بدوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإسباني بابلو ماشين مدربًا للعين
سبق

أعلن نادي العين رسميًا، عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للألماني مايكل سكيبه الذي تمت إقالته منذ أيام قليلة.

وكشف نادي العين عن تعيين الإسباني بابلو ماشين مدربًا للفريق الأول والذي سبق ودرب أندية؛ نومانسيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وكان مجلس إدارة نادي العين برئاسة مازن بن رداد قد قرر إقالة المدرب مايكل سكيبه من تدريب الفريق كمحصلة للنتائج السيئة التي سقط فيها هذا الموسم بدوري المحترفين.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

الإسباني بابلو ماشين مدربًا للعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي العين رسميًا، عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للألماني مايكل سكيبه الذي تمت إقالته منذ أيام قليلة.

وكشف نادي العين عن تعيين الإسباني بابلو ماشين مدربًا للفريق الأول والذي سبق ودرب أندية؛ نومانسيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وكان مجلس إدارة نادي العين برئاسة مازن بن رداد قد قرر إقالة المدرب مايكل سكيبه من تدريب الفريق كمحصلة للنتائج السيئة التي سقط فيها هذا الموسم بدوري المحترفين.

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