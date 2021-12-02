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القصيم.. "الإسكان الأهلية" تنهي بناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية

اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء 20 وحدة سكنية

أظهر التقرير الإحصائي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم للربع الثالث لعام 2021م، بإنجاز المرحلة الثالثة لبناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية من إجمالي أربعة مراحل للمشروع.
وبحسب التقرير، جرى توقيع عقدين لبناء وحدتين سكنيتين في مشروع مركز الطراق ومشروع حي الرابية بمدينة بريدة، وإنهاء إجراءات نقل ملكية أرض الجديدات بمساحة (51040) متراً مربعاً، والعمل على تطويرها وتجهيزها.
كما وقعت الجمعية اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء (20) وحدة سكنية بمبلغ إجمالي وقدره 6 ملايين ريال، والعمل على تخصيص الأراضي السكنية بأسماء المستفيدين، ووكالة الإسكان التنموي.

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القصيم.. "الإسكان الأهلية" تنهي بناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية
سبق

أظهر التقرير الإحصائي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم للربع الثالث لعام 2021م، بإنجاز المرحلة الثالثة لبناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية من إجمالي أربعة مراحل للمشروع.
وبحسب التقرير، جرى توقيع عقدين لبناء وحدتين سكنيتين في مشروع مركز الطراق ومشروع حي الرابية بمدينة بريدة، وإنهاء إجراءات نقل ملكية أرض الجديدات بمساحة (51040) متراً مربعاً، والعمل على تطويرها وتجهيزها.
كما وقعت الجمعية اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء (20) وحدة سكنية بمبلغ إجمالي وقدره 6 ملايين ريال، والعمل على تخصيص الأراضي السكنية بأسماء المستفيدين، ووكالة الإسكان التنموي.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:12 PM

القصيم.. "الإسكان الأهلية" تنهي بناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية

اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء 20 وحدة سكنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أظهر التقرير الإحصائي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم للربع الثالث لعام 2021م، بإنجاز المرحلة الثالثة لبناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية من إجمالي أربعة مراحل للمشروع.
وبحسب التقرير، جرى توقيع عقدين لبناء وحدتين سكنيتين في مشروع مركز الطراق ومشروع حي الرابية بمدينة بريدة، وإنهاء إجراءات نقل ملكية أرض الجديدات بمساحة (51040) متراً مربعاً، والعمل على تطويرها وتجهيزها.
كما وقعت الجمعية اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء (20) وحدة سكنية بمبلغ إجمالي وقدره 6 ملايين ريال، والعمل على تخصيص الأراضي السكنية بأسماء المستفيدين، ووكالة الإسكان التنموي.

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