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وزير الثقافة يلتقي نظيريه المصري والعراقي على هامش "معرض الرياض للكتاب"

ناقش أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وبلديهما وتوحيد الرؤى والتوجهات دوليًا

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُقام في "واجهة الرياض" كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبان الشقيقان من روابط ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي مهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، نظيره وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، على هامش المعرض، وخلال الاجتماع، أشار الأمير بدر بن عبدالله إلى أن اختيار العراق ضيف شرف لأكبر معرض كتاب بتاريخ المملكة يعكس حجم العلاقة العميقة والمتينة بين البلدين الشقيقين، والروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة التي تربط الشعبين السعودي والعراقي، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والعراق في العديد من المجالات الثقافية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية العراق، وتوحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية.

معرض الرياض الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يلتقي نظيريه المصري والعراقي على هامش "معرض الرياض للكتاب"
سبق

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُقام في "واجهة الرياض" كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبان الشقيقان من روابط ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي مهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، نظيره وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، على هامش المعرض، وخلال الاجتماع، أشار الأمير بدر بن عبدالله إلى أن اختيار العراق ضيف شرف لأكبر معرض كتاب بتاريخ المملكة يعكس حجم العلاقة العميقة والمتينة بين البلدين الشقيقين، والروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة التي تربط الشعبين السعودي والعراقي، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والعراق في العديد من المجالات الثقافية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية العراق، وتوحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
11:31 PM

وزير الثقافة يلتقي نظيريه المصري والعراقي على هامش "معرض الرياض للكتاب"

ناقش أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وبلديهما وتوحيد الرؤى والتوجهات دوليًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُقام في "واجهة الرياض" كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبان الشقيقان من روابط ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي مهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، نظيره وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، على هامش المعرض، وخلال الاجتماع، أشار الأمير بدر بن عبدالله إلى أن اختيار العراق ضيف شرف لأكبر معرض كتاب بتاريخ المملكة يعكس حجم العلاقة العميقة والمتينة بين البلدين الشقيقين، والروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة التي تربط الشعبين السعودي والعراقي، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والعراق في العديد من المجالات الثقافية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية العراق، وتوحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية.

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