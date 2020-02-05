أمراء مناطق يشيدون بإنجازات ماجد الحقيل في تحقيقه تطلعات القيادة

أكد عدد من أمراء المناطق دعم القيادة برامج الإسكان، والاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدين بالجهود التي يبذلها وزير الإسكان ماجد الحقيل، ودوره الفعّال في توفير السكن الملائم، وما يقدمه من برامج مميزة، وخيارات سكنية متنوعة، تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك في فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين، أثناء تسلُّمه درعًا تكريمية من معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل: "أنتم اللي تستاهلون الدرع مو إحنا، إحنا اللي نيجي ونكرمكم، وتستاهلون الكرامة".

وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أنه عايش وزارة الإسكان منذ نشأتها "وإننا نرى الآن وزارة إسكان بالمعنى الحضاري الصحيح". مشيرًا إلى أن وزير الإسكان يعمل لتحقيق أهداف ولاة الأمر بخدمة المواطنين.

صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، أكد أيضًا أن ما تم خلال هذه الفترة القليلة، التي لا تتجاوز السنتين، بجهد من معالي الوزير وزملائه في الوزارة، أصبح معه موضوع الإسكان ليس بالمقلق كما كان.

وخلال تسليمه إحدى دفعات الإسكان بمنطقة حائل أشاد أمير المنطقة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، بالعزم والإرادة والتصميم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجهود معالي الوزير ماجد الحقيل في تحقيق توجيهات ولاة الأمر.

وقدم صاحب السمو أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الشكر لأخيه ماجد الحقيل وزير الإسكان، مؤكدًا أنه بوجود أمثال الحقيل "لا عسير في عسير".

وأثنى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، على جهود وزير الإسكان، وأكد خلال تسليمه عددًا من المواطنين مفاتيح مساكنهم أن هناك عملاً وجهدًا بُذل في خدمة أبناء الوطن "وللجميع من قلب صادق نقدم الشكر".

كما أظهر الفيديو سمو أمير القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، أثناء تسليمه مفاتيح سكن لمواطنة قائلاً لها: "سمي الله يسعدك، ادعوا للملك سلمان الله يمتعه بحياته ويحفظه".

من جهته، ثمَّن معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل حرص أمراء المناطق، واهتمامهم بمشاريع الإسكان، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير الخيارات كافة التي تلبي تطلعات المواطنين، وتتناسب مع قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان". كما قدم معاليه الشكر لأصحاب السمو على تذليل العقبات كافة، وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين.

ويواصل "الوزير المغيِّر"، كما يصفه كتّاب الرأي، جهوده لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، والعمل على تنظيم القطاع العقاري لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تخدم جميع الفئات.

وحقق "الوزير المغيِّر" خلال العام الماضي 2019 العديد من الإنجازات التي مكَّنت من إيجاد سوق عقارية منظمة، وقطاع إسكاني متكامل، وسوق متوازنة، تلبي احتياج المواطنين ورغباتهم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي قدمها. كما يهدف إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في العام الجاري.