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بهدف قاتل.. ليدز يسقط شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1 - صفر، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.

ورفع ليدز يونايتد -العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً- رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، علماً بأنه خسر أمام ليفربول "حامل اللقب" في الجولة الافتتاحية 3-4، ثم فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام في الجولة الثانية، فيما مُني شيفيلد يونايتد بخسارته الثالثة منذ مطلع الموسم الحالي من دون أن يسجل أي هدف أيضاً، وهي الخسارة السادسة توالياً للفريق منذ الموسم الماضي في الدوري.

وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بهدف قاتل.. ليدز يسقط شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي
سبق

حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1 - صفر، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.

ورفع ليدز يونايتد -العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً- رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، علماً بأنه خسر أمام ليفربول "حامل اللقب" في الجولة الافتتاحية 3-4، ثم فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام في الجولة الثانية، فيما مُني شيفيلد يونايتد بخسارته الثالثة منذ مطلع الموسم الحالي من دون أن يسجل أي هدف أيضاً، وهي الخسارة السادسة توالياً للفريق منذ الموسم الماضي في الدوري.

وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:47 PM

بهدف قاتل.. ليدز يسقط شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1 - صفر، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.

ورفع ليدز يونايتد -العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً- رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، علماً بأنه خسر أمام ليفربول "حامل اللقب" في الجولة الافتتاحية 3-4، ثم فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام في الجولة الثانية، فيما مُني شيفيلد يونايتد بخسارته الثالثة منذ مطلع الموسم الحالي من دون أن يسجل أي هدف أيضاً، وهي الخسارة السادسة توالياً للفريق منذ الموسم الماضي في الدوري.

وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية.

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