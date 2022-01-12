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اتحاد القدم يعقد اجتماعًا مع الأندية لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب

حدد الثلاثاء المقبل موعدًا للاجتماع

يُعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووجّه الاتحاد السعودي الدعوة لرؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، والذي يأتي استكمالاً للتعاون البناء بين الاتحاد والأندية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يعقد اجتماعًا مع الأندية لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب
سبق

يُعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووجّه الاتحاد السعودي الدعوة لرؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، والذي يأتي استكمالاً للتعاون البناء بين الاتحاد والأندية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:12 AM

اتحاد القدم يعقد اجتماعًا مع الأندية لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب

حدد الثلاثاء المقبل موعدًا للاجتماع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووجّه الاتحاد السعودي الدعوة لرؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، والذي يأتي استكمالاً للتعاون البناء بين الاتحاد والأندية.

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