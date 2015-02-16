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"تعارفوا" يحتفي بيوم التأسيس بإقامة محاضرة حول "الدولة السعودية الأولى"

تقدمها الأكاديمية "دلال الحربي" في قيصرية الكتاب يوم الجمعة القادم

يستأنف مركز تعارفوا للإرشاد الأسري أنشطته المجتمعية في قيصرية الكتاب بالمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية "يوم التأسيس" بإقامة محاضرة بعنوان "الدولة السعودية الأولى.. البناء والتأثير" التي تقدمها الأكاديمية المتميزة الأستاذة الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري د.سعود المصيبيح تقديره وامتنانه للدكتورة دلال الحربي لتقديم هذه المحاضرة كونها شخصية أكاديمية مبدعة في هذا المجال وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

وأضاف د.المصيبيح بأن المحاضرة ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 17 من شهر رجب الحالي الموافق 18 عشر من شهر فبراير، وتديرها المحاضرة الدكتورة نجوى بنت عابد الثقفي المديرة التنفيذية بمركز تعارفوا.

وقال إن المحاضرة تقام بالتعاون مع قيصرية الكتاب وبرعاية من مكتبة الرشد، مقدراً الجهود المتميزة التي يبذلها أحمد الحمدان المشرف العام على قيصرية الكتاب .

ووجهت الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات وأبناء وبنات المجتمع لحضور المحاضرة، وذلك بمقر القيصرية بساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بالرياض شرق جامع الإمام تركي بن عبدالله والدعوة عامة للأسرة للتعرف على تاريخ بلادنا العظيم.

يوم التأسيس

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"تعارفوا" يحتفي بيوم التأسيس بإقامة محاضرة حول "الدولة السعودية الأولى"
سبق

يستأنف مركز تعارفوا للإرشاد الأسري أنشطته المجتمعية في قيصرية الكتاب بالمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية "يوم التأسيس" بإقامة محاضرة بعنوان "الدولة السعودية الأولى.. البناء والتأثير" التي تقدمها الأكاديمية المتميزة الأستاذة الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري د.سعود المصيبيح تقديره وامتنانه للدكتورة دلال الحربي لتقديم هذه المحاضرة كونها شخصية أكاديمية مبدعة في هذا المجال وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

وأضاف د.المصيبيح بأن المحاضرة ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 17 من شهر رجب الحالي الموافق 18 عشر من شهر فبراير، وتديرها المحاضرة الدكتورة نجوى بنت عابد الثقفي المديرة التنفيذية بمركز تعارفوا.

وقال إن المحاضرة تقام بالتعاون مع قيصرية الكتاب وبرعاية من مكتبة الرشد، مقدراً الجهود المتميزة التي يبذلها أحمد الحمدان المشرف العام على قيصرية الكتاب .

ووجهت الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات وأبناء وبنات المجتمع لحضور المحاضرة، وذلك بمقر القيصرية بساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بالرياض شرق جامع الإمام تركي بن عبدالله والدعوة عامة للأسرة للتعرف على تاريخ بلادنا العظيم.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:40 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:58 PM

"تعارفوا" يحتفي بيوم التأسيس بإقامة محاضرة حول "الدولة السعودية الأولى"

تقدمها الأكاديمية "دلال الحربي" في قيصرية الكتاب يوم الجمعة القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستأنف مركز تعارفوا للإرشاد الأسري أنشطته المجتمعية في قيصرية الكتاب بالمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية "يوم التأسيس" بإقامة محاضرة بعنوان "الدولة السعودية الأولى.. البناء والتأثير" التي تقدمها الأكاديمية المتميزة الأستاذة الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري د.سعود المصيبيح تقديره وامتنانه للدكتورة دلال الحربي لتقديم هذه المحاضرة كونها شخصية أكاديمية مبدعة في هذا المجال وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

وأضاف د.المصيبيح بأن المحاضرة ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 17 من شهر رجب الحالي الموافق 18 عشر من شهر فبراير، وتديرها المحاضرة الدكتورة نجوى بنت عابد الثقفي المديرة التنفيذية بمركز تعارفوا.

وقال إن المحاضرة تقام بالتعاون مع قيصرية الكتاب وبرعاية من مكتبة الرشد، مقدراً الجهود المتميزة التي يبذلها أحمد الحمدان المشرف العام على قيصرية الكتاب .

ووجهت الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات وأبناء وبنات المجتمع لحضور المحاضرة، وذلك بمقر القيصرية بساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بالرياض شرق جامع الإمام تركي بن عبدالله والدعوة عامة للأسرة للتعرف على تاريخ بلادنا العظيم.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,050
142 مليون ..

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