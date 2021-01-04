"الحسين": "التجارة" تمنح مكافآت مالية للمبلغين عن الغش والتستر التجاري

أكد أن المستهلك هو عين الرقابة وله أثر عظيم في حماية السوق

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الأحد، أن الوزارة تمنح مكافآت مالية للمُبلّغين، مؤكداً أن المستهلك هو عين الرقابة، وله أثر عظيم في حماية السوق.

وفي التفاصل، قال "الحسين" : من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة تكافئ المُبلّغين بمبالغ مالية، لكن السؤال: متى تكون هذه المكافآت؟"، وأجاب: أولاً- بلاغات مكافحة الغش التجاري؛ موضحاً أن الغش له عدة صور منها: أن يكون المنتج فاسد وغير صالح للاستخدام، أن يكون منتهي الصلاحية، أن يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس؛ مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات فقد يحصل المُبلّغ على مكافأة تصل إلى 25% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وتابع: ثانياً- بلاغات مكافحة التستر التجاري؛ لافتاً إلى أنه في حال تقديم المُبلّغ للمعلومات الداعمة لشبهة تستر تجاري؛ فإنه يحصل على مكافأة تصل إلى 30% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

واختتم "الحسين" قائلاً: "المستهلك هو عين الرقابة، وبلاغك مهم مهما كان بسيط، وله أثر عظيم في حماية السوق وسلامة المواطن والمقيم.. شكراً لكم".

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الأحد، عن منح 19 مواطناً ومقيماً مكافآتهم المالية التشجيعية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال لإبلاغهم عن منتجات مغشوشة، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة بعد تحصيلها.