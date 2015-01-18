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العراق يدين بشدة استهداف منطقة المصفح في الإمارات

أكّد الوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة

أدان العراق استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وأكّدت الوزارة على الموقف العراقي بالوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

وجدّدت الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يدين بشدة استهداف منطقة المصفح في الإمارات
سبق

أدان العراق استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وأكّدت الوزارة على الموقف العراقي بالوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

وجدّدت الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:12 PM

العراق يدين بشدة استهداف منطقة المصفح في الإمارات

أكّد الوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أدان العراق استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وأكّدت الوزارة على الموقف العراقي بالوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

وجدّدت الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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