النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جريمةٌ مروعة في العراق.. قَتَل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر

كشفت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن جريمة مروعة وقعت في مدينة الحلة (جنوب البلاد)، أقدَمَ خلالها أبٌ على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر. وحسب موقع "الحرة"، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في فيسبوك، أن "قائد شرطة المحافظة، أشرَفَ ميدانيًّا على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، ثم انتحر رميًا بالرصاص، بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة مُلابساتٍ أكثرَ عن الجريمة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جريمةٌ مروعة في العراق.. قَتَل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر
سبق

كشفت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن جريمة مروعة وقعت في مدينة الحلة (جنوب البلاد)، أقدَمَ خلالها أبٌ على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر. وحسب موقع "الحرة"، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في فيسبوك، أن "قائد شرطة المحافظة، أشرَفَ ميدانيًّا على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، ثم انتحر رميًا بالرصاص، بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة مُلابساتٍ أكثرَ عن الجريمة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:38 PM

جريمةٌ مروعة في العراق.. قَتَل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,540

كشفت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن جريمة مروعة وقعت في مدينة الحلة (جنوب البلاد)، أقدَمَ خلالها أبٌ على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر. وحسب موقع "الحرة"، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في فيسبوك، أن "قائد شرطة المحافظة، أشرَفَ ميدانيًّا على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، ثم انتحر رميًا بالرصاص، بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة مُلابساتٍ أكثرَ عن الجريمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,719
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة