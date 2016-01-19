جريمةٌ مروعة في العراق.. قَتَل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر

كشفت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن جريمة مروعة وقعت في مدينة الحلة (جنوب البلاد)، أقدَمَ خلالها أبٌ على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر. وحسب موقع "الحرة"، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في فيسبوك، أن "قائد شرطة المحافظة، أشرَفَ ميدانيًّا على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، ثم انتحر رميًا بالرصاص، بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة مُلابساتٍ أكثرَ عن الجريمة.