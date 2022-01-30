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مهرجان "البن الخولاني" بلغة الأرقام.. مبيعات تجاوزت 8 ملايين وأكثر من  100 ألف زائر

عدد الفعاليات بلغ أكثر من 300 فعالية ما بين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية

يختتم "مهرجان البن الخولاني السعودي" في نسخته التاسعة هذا المساء، فعالياته التي استمرت ثمانية أيام، بأرقام مبيعات وأعداد زوار قياسي.

وكشف رئيس "مهرجان البن الخولاني السعودي" الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن عدد المبيعات خلال المهرجان، بلغ أكثر من ثمانية ملايين ريال في رقم قياسي يسجل هذا العام.

وقال رئيس المهرجان: "زوار المهرجان هذا العام تجاوز 100 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، فيما بلغ عدد الفعاليات أكثر من 300 فعالية مابين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية".

وأبان "المالكي" في نهاية المهرجان أن عدد العاملين والمشاركين في المهرجان بلغ 611، وعدد الأُسر المنتجة 162، وعدد المزارعين 150 مزارعًا.

يُذكر أن "مهرجان البُن الخولاني السعودي" يُقام في محافظة الداير بني مالك، وانطلق هذا العام في نسخته التاسعة بحضور ورعاية أمير منطقة جازان ونائبه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان "البن الخولاني" بلغة الأرقام.. مبيعات تجاوزت 8 ملايين وأكثر من  100 ألف زائر
سبق

يختتم "مهرجان البن الخولاني السعودي" في نسخته التاسعة هذا المساء، فعالياته التي استمرت ثمانية أيام، بأرقام مبيعات وأعداد زوار قياسي.

وكشف رئيس "مهرجان البن الخولاني السعودي" الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن عدد المبيعات خلال المهرجان، بلغ أكثر من ثمانية ملايين ريال في رقم قياسي يسجل هذا العام.

وقال رئيس المهرجان: "زوار المهرجان هذا العام تجاوز 100 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، فيما بلغ عدد الفعاليات أكثر من 300 فعالية مابين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية".

وأبان "المالكي" في نهاية المهرجان أن عدد العاملين والمشاركين في المهرجان بلغ 611، وعدد الأُسر المنتجة 162، وعدد المزارعين 150 مزارعًا.

يُذكر أن "مهرجان البُن الخولاني السعودي" يُقام في محافظة الداير بني مالك، وانطلق هذا العام في نسخته التاسعة بحضور ورعاية أمير منطقة جازان ونائبه.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:54 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:55 AM

مهرجان "البن الخولاني" بلغة الأرقام.. مبيعات تجاوزت 8 ملايين وأكثر من  100 ألف زائر

عدد الفعاليات بلغ أكثر من 300 فعالية ما بين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
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1,236

يختتم "مهرجان البن الخولاني السعودي" في نسخته التاسعة هذا المساء، فعالياته التي استمرت ثمانية أيام، بأرقام مبيعات وأعداد زوار قياسي.

وكشف رئيس "مهرجان البن الخولاني السعودي" الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن عدد المبيعات خلال المهرجان، بلغ أكثر من ثمانية ملايين ريال في رقم قياسي يسجل هذا العام.

وقال رئيس المهرجان: "زوار المهرجان هذا العام تجاوز 100 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، فيما بلغ عدد الفعاليات أكثر من 300 فعالية مابين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية".

وأبان "المالكي" في نهاية المهرجان أن عدد العاملين والمشاركين في المهرجان بلغ 611، وعدد الأُسر المنتجة 162، وعدد المزارعين 150 مزارعًا.

يُذكر أن "مهرجان البُن الخولاني السعودي" يُقام في محافظة الداير بني مالك، وانطلق هذا العام في نسخته التاسعة بحضور ورعاية أمير منطقة جازان ونائبه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,807
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,798

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