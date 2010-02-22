سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692
حصيلة المتعافين تصل إلى 130.848 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-22
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:41 PM
سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692
حصيلة المتعافين تصل إلى 130.848 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.