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سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692

حصيلة المتعافين تصل إلى 130.848 بنسبة 94%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:41 PM

سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692

حصيلة المتعافين تصل إلى 130.848 بنسبة 94%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.

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