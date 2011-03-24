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وفاة مقيم دهساً ومصرع اثنين من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بـ"نخال الباحة"

تعرض آخرون لإصابات منها حالتان خطيرتان

توفي ثلاثة أشخاص، منهم اثنان من أسرة واحدة، والثالث مقيم، وأصيب آخرون من نفس الأسرة، بعد دهس مركبة العائلة للمقيم، وانحراف مركبتهم بمركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة وانقلابها.

وأوضحت المصادر أن مركبة بها أسرة واحدة تعرضت لانقلاب بعد محاولة قائدها تفادي مقيم يقطع الطريق، لكنه لم يستطيع تفاديه ما أدى لدهسه ووفاته، ووفاة شخصين من الأسرة، وتعرض آخرين لإصابات منها حالتان خطيرتان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى، ونتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم الاثنين بوقوع حادث انقلاب سيارة يوجد بداخلها عدد من الأشخاص.


وأردف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من "الصحة"، وعند وصول أول فرقة من الهلال الأحمر ومسح الموقع، اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وإصابتين خطيرتين بالموقع، وتم نقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى القرى العام، داعياً الله بالرحمة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

.........................................................

حادث مروري يخلف عددًا من الإصابات والوفيات بـ"نخال الباحة"

تباشر الجهات المختصة حاليًا بمنطقة الباحة إسعاف الكثير من الأشخاص، تعرضوا لحادث مروري في مركز نخال التابع لمحافظة القرى، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى وجود عددٍ من الوفيات والإصابات.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وفاة مقيم دهساً ومصرع اثنين من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بـ"نخال الباحة"
سبق

توفي ثلاثة أشخاص، منهم اثنان من أسرة واحدة، والثالث مقيم، وأصيب آخرون من نفس الأسرة، بعد دهس مركبة العائلة للمقيم، وانحراف مركبتهم بمركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة وانقلابها.

وأوضحت المصادر أن مركبة بها أسرة واحدة تعرضت لانقلاب بعد محاولة قائدها تفادي مقيم يقطع الطريق، لكنه لم يستطيع تفاديه ما أدى لدهسه ووفاته، ووفاة شخصين من الأسرة، وتعرض آخرين لإصابات منها حالتان خطيرتان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى، ونتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم الاثنين بوقوع حادث انقلاب سيارة يوجد بداخلها عدد من الأشخاص.


وأردف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من "الصحة"، وعند وصول أول فرقة من الهلال الأحمر ومسح الموقع، اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وإصابتين خطيرتين بالموقع، وتم نقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى القرى العام، داعياً الله بالرحمة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

.........................................................

حادث مروري يخلف عددًا من الإصابات والوفيات بـ"نخال الباحة"

تباشر الجهات المختصة حاليًا بمنطقة الباحة إسعاف الكثير من الأشخاص، تعرضوا لحادث مروري في مركز نخال التابع لمحافظة القرى، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى وجود عددٍ من الوفيات والإصابات.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقًا.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:10 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
05:51 AM

وفاة مقيم دهساً ومصرع اثنين من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بـ"نخال الباحة"

تعرض آخرون لإصابات منها حالتان خطيرتان

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سعود الدعجاني - جدة
0
3,606

توفي ثلاثة أشخاص، منهم اثنان من أسرة واحدة، والثالث مقيم، وأصيب آخرون من نفس الأسرة، بعد دهس مركبة العائلة للمقيم، وانحراف مركبتهم بمركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة وانقلابها.

وأوضحت المصادر أن مركبة بها أسرة واحدة تعرضت لانقلاب بعد محاولة قائدها تفادي مقيم يقطع الطريق، لكنه لم يستطيع تفاديه ما أدى لدهسه ووفاته، ووفاة شخصين من الأسرة، وتعرض آخرين لإصابات منها حالتان خطيرتان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى، ونتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم الاثنين بوقوع حادث انقلاب سيارة يوجد بداخلها عدد من الأشخاص.


وأردف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من "الصحة"، وعند وصول أول فرقة من الهلال الأحمر ومسح الموقع، اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وإصابتين خطيرتين بالموقع، وتم نقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى القرى العام، داعياً الله بالرحمة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

.........................................................

حادث مروري يخلف عددًا من الإصابات والوفيات بـ"نخال الباحة"

تباشر الجهات المختصة حاليًا بمنطقة الباحة إسعاف الكثير من الأشخاص، تعرضوا لحادث مروري في مركز نخال التابع لمحافظة القرى، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى وجود عددٍ من الوفيات والإصابات.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقًا.

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