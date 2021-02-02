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رئيس "أم القرى" يوجه الكليات والمعاهد والعمادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

كما شدد على ضرورة تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة

وجه رئيس ‎جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.

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رئيس "أم القرى" يوجه الكليات والمعاهد والعمادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية
سبق

وجه رئيس ‎جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:59 PM

رئيس "أم القرى" يوجه الكليات والمعاهد والعمادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

كما شدد على ضرورة تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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366

وجه رئيس ‎جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.

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