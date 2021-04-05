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"العجيمي": التجار والوافدون يشكّلون 90٪ من سوق المواشي.. وجشعهم رفع الأسعار

جنون بلا حدود وغير منضبط.. "واللي قبل شهر بـ1300 صارت اليوم بـ1800"

كشف عبدالرحمن العجيمي، المهتم بشؤون المستهلك، أن أسعار المواد الغذائية يحدث فيها منافسة وانخفاض بسبب المنافسة بين المحال التجارية إلا الماشية؛ إذ ترتفع في المواسم، ومثال ذلك قبيل شهر رمضان وموسم الحج؛ وذلك يعود إلى جشع التجار والوافدين المسيطرين على 90 % من هذا السوق.

وأضاف "العجيمي" عبر مداخلته مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: التلاعب في أسعار الماشية مصدره الأجانب، وارتفاع أسعار الأعلاف غير منضبط "واللي قبل شهر بـ 1300 صارت اليوم بـ 1800".

وأشار إلى أنه "بدأت حملة قبل أربع سنوات، ونجحنا في الضغط على التجار، وخفض الأسعار خلال ستة أشهر".

وقال حسين اليامي، مُربّي ماشية: "إن سبب ارتفاع أسعار الماشية، وعدم الانضباط في أسعار الأعلاف بأسواق السعودية، هو اقتراب دخول الموسم الرمضاني". مؤكدًا أن دخول الأجانب في السوق سبب رئيس في ارتفاع أسعار الماشية.

وأضاف اليامي بأن العمالة السائبة تتحكم أيضًا في أسعار الأعلاف عن طريق التلاعب في أسعارها؛ إذ ارتفع سعر الشعير إلى 53 ريالاً، والبرسيم إلى 22 ريالاً؛ ما زاد من سعر الماشية 500 ريال على الأقل خلال شهر واحد.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجيمي": التجار والوافدون يشكّلون 90٪ من سوق المواشي.. وجشعهم رفع الأسعار
سبق

كشف عبدالرحمن العجيمي، المهتم بشؤون المستهلك، أن أسعار المواد الغذائية يحدث فيها منافسة وانخفاض بسبب المنافسة بين المحال التجارية إلا الماشية؛ إذ ترتفع في المواسم، ومثال ذلك قبيل شهر رمضان وموسم الحج؛ وذلك يعود إلى جشع التجار والوافدين المسيطرين على 90 % من هذا السوق.

وأضاف "العجيمي" عبر مداخلته مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: التلاعب في أسعار الماشية مصدره الأجانب، وارتفاع أسعار الأعلاف غير منضبط "واللي قبل شهر بـ 1300 صارت اليوم بـ 1800".

وأشار إلى أنه "بدأت حملة قبل أربع سنوات، ونجحنا في الضغط على التجار، وخفض الأسعار خلال ستة أشهر".

وقال حسين اليامي، مُربّي ماشية: "إن سبب ارتفاع أسعار الماشية، وعدم الانضباط في أسعار الأعلاف بأسواق السعودية، هو اقتراب دخول الموسم الرمضاني". مؤكدًا أن دخول الأجانب في السوق سبب رئيس في ارتفاع أسعار الماشية.

وأضاف اليامي بأن العمالة السائبة تتحكم أيضًا في أسعار الأعلاف عن طريق التلاعب في أسعارها؛ إذ ارتفع سعر الشعير إلى 53 ريالاً، والبرسيم إلى 22 ريالاً؛ ما زاد من سعر الماشية 500 ريال على الأقل خلال شهر واحد.


05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:48 AM

"العجيمي": التجار والوافدون يشكّلون 90٪ من سوق المواشي.. وجشعهم رفع الأسعار

جنون بلا حدود وغير منضبط.. "واللي قبل شهر بـ1300 صارت اليوم بـ1800"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف عبدالرحمن العجيمي، المهتم بشؤون المستهلك، أن أسعار المواد الغذائية يحدث فيها منافسة وانخفاض بسبب المنافسة بين المحال التجارية إلا الماشية؛ إذ ترتفع في المواسم، ومثال ذلك قبيل شهر رمضان وموسم الحج؛ وذلك يعود إلى جشع التجار والوافدين المسيطرين على 90 % من هذا السوق.

وأضاف "العجيمي" عبر مداخلته مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: التلاعب في أسعار الماشية مصدره الأجانب، وارتفاع أسعار الأعلاف غير منضبط "واللي قبل شهر بـ 1300 صارت اليوم بـ 1800".

وأشار إلى أنه "بدأت حملة قبل أربع سنوات، ونجحنا في الضغط على التجار، وخفض الأسعار خلال ستة أشهر".

وقال حسين اليامي، مُربّي ماشية: "إن سبب ارتفاع أسعار الماشية، وعدم الانضباط في أسعار الأعلاف بأسواق السعودية، هو اقتراب دخول الموسم الرمضاني". مؤكدًا أن دخول الأجانب في السوق سبب رئيس في ارتفاع أسعار الماشية.

وأضاف اليامي بأن العمالة السائبة تتحكم أيضًا في أسعار الأعلاف عن طريق التلاعب في أسعارها؛ إذ ارتفع سعر الشعير إلى 53 ريالاً، والبرسيم إلى 22 ريالاً؛ ما زاد من سعر الماشية 500 ريال على الأقل خلال شهر واحد.


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