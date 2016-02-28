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"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيهات الأرصاد: ابتعدوا عن مجاري السيول

المركز الوطني: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة هطول الأمطار الرعدية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

مديرية الدفاع المدني الأمطار الرعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيهات الأرصاد: ابتعدوا عن مجاري السيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة هطول الأمطار الرعدية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:16 AM

"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيهات الأرصاد: ابتعدوا عن مجاري السيول

المركز الوطني: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة هطول الأمطار الرعدية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

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