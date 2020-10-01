أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية. وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%. وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.

اليابان: السعودية غطت 45% من احتياجاتنا النفطية في أغسطس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-01 أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية.



وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%.



وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 01:28 PM

اليابان: السعودية غطت 45% من احتياجاتنا النفطية في أغسطس أشارت إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 24.8%





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أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية.



وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%.



وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.