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اليابان: السعودية غطت 45% من احتياجاتنا النفطية في أغسطس

أشارت إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 24.8%

أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية.

وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%.

وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.

النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليابان: السعودية غطت 45% من احتياجاتنا النفطية في أغسطس
سبق

أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية.

وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%.

وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:28 PM

اليابان: السعودية غطت 45% من احتياجاتنا النفطية في أغسطس

أشارت إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 24.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت اليابان أنها استوردت 33,181 مليون برميل من السعودية في أغسطس الماضي تمثل 45.3 % من إجمالي وارداتها النفطية.

وذكرت، وفق "فرانس برس"، أن حصة وارداتها من الإمارات بلغت 18,143 مليون برميل تشكل 24.8% ثم الكويت بـ 6,266 مليون برميل تمثل 8.6%.

وقد بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال أغسطس 73,189 مليون برميل.

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