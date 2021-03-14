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محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.

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محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:41 PM

محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,363

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.

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