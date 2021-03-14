محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.