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تركي الفيصل.. طالبان لم تُثبت بعدُ أنه يمكن الوثوق بها وسقوط الحكومة الأفغانية كان حتميًّا

في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية

ذكر الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية العامة، أنه كان من المحتم أن تسقط الحكومة الأفغانية بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقًا مع طالبان.

وقال الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "بمجرد أن أبرم ترامب صفقة مع طالبان خلف ظهر الحكومة (الأفغانية)؛ تم إبطال شرعيتها من خلال هذا الإجراء، وقَبِل بايدن صفقة ترامب مع طالبان".

وأشار الفيصل إلى أن طالبان لم تُثبت بعد أنه يمكن الوثوق بها لإدارة البلاد: "أعتقد أنه يتعين عليهم إظهار أنهم جادون بشأن ما قالوه قبل منحهم اعترافًا دوليًّا؛ لكنني أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يجد طرقًا لدعم الشعب الأفغاني بالمساعدات الإنسانية، والمساعدات الغذائية، والأدوية".

وسيستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب يوم غد الخميس، الأمير تركي الفيصل لإلقاء محاضرة بالتزامن مع تدشين الطبعة العربية من كتابه الجديد "الملف الأفغاني"، في قاعة المحاضرات في المعرض المقام حاليًا في واجهة الرياض.

وسيتحدث الأمير تركي عن محتوى الكتاب الذي يقدم من خلاله شهادة متكاملة عن الفترة الزمنية الأكثر أهمية وحساسية في التاريخ الأفغاني الحديث، وعلاقة المملكة بالملف الأفغاني من واقع رحلة عمله التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا الملف المثير للجدل.

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تركي الفيصل.. طالبان لم تُثبت بعدُ أنه يمكن الوثوق بها وسقوط الحكومة الأفغانية كان حتميًّا
سبق

ذكر الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية العامة، أنه كان من المحتم أن تسقط الحكومة الأفغانية بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقًا مع طالبان.

وقال الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "بمجرد أن أبرم ترامب صفقة مع طالبان خلف ظهر الحكومة (الأفغانية)؛ تم إبطال شرعيتها من خلال هذا الإجراء، وقَبِل بايدن صفقة ترامب مع طالبان".

وأشار الفيصل إلى أن طالبان لم تُثبت بعد أنه يمكن الوثوق بها لإدارة البلاد: "أعتقد أنه يتعين عليهم إظهار أنهم جادون بشأن ما قالوه قبل منحهم اعترافًا دوليًّا؛ لكنني أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يجد طرقًا لدعم الشعب الأفغاني بالمساعدات الإنسانية، والمساعدات الغذائية، والأدوية".

وسيستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب يوم غد الخميس، الأمير تركي الفيصل لإلقاء محاضرة بالتزامن مع تدشين الطبعة العربية من كتابه الجديد "الملف الأفغاني"، في قاعة المحاضرات في المعرض المقام حاليًا في واجهة الرياض.

وسيتحدث الأمير تركي عن محتوى الكتاب الذي يقدم من خلاله شهادة متكاملة عن الفترة الزمنية الأكثر أهمية وحساسية في التاريخ الأفغاني الحديث، وعلاقة المملكة بالملف الأفغاني من واقع رحلة عمله التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا الملف المثير للجدل.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:35 AM

تركي الفيصل.. طالبان لم تُثبت بعدُ أنه يمكن الوثوق بها وسقوط الحكومة الأفغانية كان حتميًّا

في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية

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خالد علي - الرياض
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ذكر الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية العامة، أنه كان من المحتم أن تسقط الحكومة الأفغانية بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقًا مع طالبان.

وقال الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "بمجرد أن أبرم ترامب صفقة مع طالبان خلف ظهر الحكومة (الأفغانية)؛ تم إبطال شرعيتها من خلال هذا الإجراء، وقَبِل بايدن صفقة ترامب مع طالبان".

وأشار الفيصل إلى أن طالبان لم تُثبت بعد أنه يمكن الوثوق بها لإدارة البلاد: "أعتقد أنه يتعين عليهم إظهار أنهم جادون بشأن ما قالوه قبل منحهم اعترافًا دوليًّا؛ لكنني أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يجد طرقًا لدعم الشعب الأفغاني بالمساعدات الإنسانية، والمساعدات الغذائية، والأدوية".

وسيستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب يوم غد الخميس، الأمير تركي الفيصل لإلقاء محاضرة بالتزامن مع تدشين الطبعة العربية من كتابه الجديد "الملف الأفغاني"، في قاعة المحاضرات في المعرض المقام حاليًا في واجهة الرياض.

وسيتحدث الأمير تركي عن محتوى الكتاب الذي يقدم من خلاله شهادة متكاملة عن الفترة الزمنية الأكثر أهمية وحساسية في التاريخ الأفغاني الحديث، وعلاقة المملكة بالملف الأفغاني من واقع رحلة عمله التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا الملف المثير للجدل.

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