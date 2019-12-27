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برنامج "وازن" يختتم جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة بزيارة 5 مستشفيات

لضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية

ضمن خطط وأنشطة برنامج "وازن" الذي تتبنّاه وزارة الصحة، ووكالة الخدمات العلاجية من خلال الإدارة العامة لشؤون المستشفيات لدعم المستشفيات، وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة؛ حيث زار كلًّا من: مجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الثغر، ومستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك فهد، إضافة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ومركز الأورام، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019م.

واستعرض الفريق خلال الجولة، التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مدير البرنامج وأعضاء الفريق، كما استمع الفريق إلى عرض مقدم من مدراء المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات وخطط مبنية على الزيارة الأولى للمنطقة، تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية.

ويشمل برنامج "وازن"، التركيز على العديد من المحاور المهمة؛ منها تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.

وقام فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات، بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وبرنامج أداء الصحة، علاوة على قسم السجلات الطبية، شؤون الموظفين.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

وزارة الصحة برنامج وازن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برنامج "وازن" يختتم جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة بزيارة 5 مستشفيات
سبق

ضمن خطط وأنشطة برنامج "وازن" الذي تتبنّاه وزارة الصحة، ووكالة الخدمات العلاجية من خلال الإدارة العامة لشؤون المستشفيات لدعم المستشفيات، وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة؛ حيث زار كلًّا من: مجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الثغر، ومستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك فهد، إضافة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ومركز الأورام، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019م.

واستعرض الفريق خلال الجولة، التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مدير البرنامج وأعضاء الفريق، كما استمع الفريق إلى عرض مقدم من مدراء المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات وخطط مبنية على الزيارة الأولى للمنطقة، تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية.

ويشمل برنامج "وازن"، التركيز على العديد من المحاور المهمة؛ منها تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.

وقام فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات، بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وبرنامج أداء الصحة، علاوة على قسم السجلات الطبية، شؤون الموظفين.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
08:50 PM

برنامج "وازن" يختتم جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة بزيارة 5 مستشفيات

لضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية

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نافل السبيعي - الرياض
2
331

ضمن خطط وأنشطة برنامج "وازن" الذي تتبنّاه وزارة الصحة، ووكالة الخدمات العلاجية من خلال الإدارة العامة لشؤون المستشفيات لدعم المستشفيات، وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة؛ حيث زار كلًّا من: مجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الثغر، ومستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك فهد، إضافة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ومركز الأورام، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019م.

واستعرض الفريق خلال الجولة، التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مدير البرنامج وأعضاء الفريق، كما استمع الفريق إلى عرض مقدم من مدراء المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات وخطط مبنية على الزيارة الأولى للمنطقة، تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية.

ويشمل برنامج "وازن"، التركيز على العديد من المحاور المهمة؛ منها تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.

وقام فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات، بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وبرنامج أداء الصحة، علاوة على قسم السجلات الطبية، شؤون الموظفين.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

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