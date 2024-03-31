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للمرة الأولى.. تشغيل كبائن بالطاقة التشغيلية القصوى في جسر الملك فهد

شهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين

أصدرت المؤسسة العامةلجسر الملك فهد قرارًا بتشغيل كبائن بوابات الرسوم بالطاقة التشغيلية القصوى.

وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين.

وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى.. تشغيل كبائن بالطاقة التشغيلية القصوى في جسر الملك فهد
سبق

أصدرت المؤسسة العامةلجسر الملك فهد قرارًا بتشغيل كبائن بوابات الرسوم بالطاقة التشغيلية القصوى.

وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين.

وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
08:20 PM

للمرة الأولى.. تشغيل كبائن بالطاقة التشغيلية القصوى في جسر الملك فهد

شهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين

A A A
عبدالله السالم - الدمام
6
13,126

أصدرت المؤسسة العامةلجسر الملك فهد قرارًا بتشغيل كبائن بوابات الرسوم بالطاقة التشغيلية القصوى.

وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين.

وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.

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