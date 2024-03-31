وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.

وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين.

للمرة الأولى.. تشغيل كبائن بالطاقة التشغيلية القصوى في جسر الملك فهد عبدالله السالم سبق 2019-03-30 أصدرت المؤسسة العامةلجسر الملك فهد قرارًا بتشغيل كبائن بوابات الرسوم بالطاقة التشغيلية القصوى. وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين. وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440 08:20 PM

للمرة الأولى.. تشغيل كبائن بالطاقة التشغيلية القصوى في جسر الملك فهد شهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين





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أصدرت المؤسسة العامةلجسر الملك فهد قرارًا بتشغيل كبائن بوابات الرسوم بالطاقة التشغيلية القصوى.

وجاء هذا القرار الذي يطبَّق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء جسر الملك فهد استجابة لكثافة حركة المسافرين اليوم السبت باتجاه السعودية بتشغيل 7 كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني، وبالطاقة التشغيلية القصوى لتسريع حركة عبور المسافرين.

وشهد جسر الملك فهد في إجازة نهاية الأسبوع الجاري كثافة عالية من المسافرين، لكن الاحترافية العالية من قِبل الجهات المعنية العاملة في جسر الملك فهد تغلبت على هذا الازدحام بشكل دوري.