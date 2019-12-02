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طريقة تُنهي اهتزاز الصورة في الأجهزة الذكية

آيفون بدءًا من "آي أو إس 5" وأندرويد من 4.3

غالبًا ما تهتز صور الهواتف الذكية؛ نظرًا لأن المستخدم يضطر إلى حمل الهاتف الذكي بواسطة يد واحدة، ويقوم بالضغط على زر التصوير الظاهر على الشاشة بواسطة إصبع السبابة باليد الأخرى؛ غير أن هناك طريقة أخرى تتيح له التصوير بالهاتف الذكي بسرعة وسهولة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تتمثّل هذه الطريقة في استعمال أزرار التحكم في شدة الصوت كزر للتصوير في هواتف أبل آيفون بدءًا من الإصدار "آي أو إس 5" وهواتف غوغل أندرويد بدءًا من الإصدار 4.3؛ وبالتالي يتمكن المستخدم من الإمساك بالهاتف الذكي بكلتا يديه، والحصول على صور ثابتة وواضحة.

وليس هناك فرق ما بين الضغط على زر "رفع شدة الصوت" أو زر "خفض شدة الصوت"؛ حيث يتم التقاط الصور عند الضغط على أي منهما، وغالبًا ما تكون هذه الوظيفة فعالة بشكل افتراضي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للمستخدم الاطلاع على إعدادات تطبيق الكاميرا وتفعيلها.

الأجهزة الذكية الهواتف الذكية التصوير بالهاتف

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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طريقة تُنهي اهتزاز الصورة في الأجهزة الذكية
سبق

غالبًا ما تهتز صور الهواتف الذكية؛ نظرًا لأن المستخدم يضطر إلى حمل الهاتف الذكي بواسطة يد واحدة، ويقوم بالضغط على زر التصوير الظاهر على الشاشة بواسطة إصبع السبابة باليد الأخرى؛ غير أن هناك طريقة أخرى تتيح له التصوير بالهاتف الذكي بسرعة وسهولة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تتمثّل هذه الطريقة في استعمال أزرار التحكم في شدة الصوت كزر للتصوير في هواتف أبل آيفون بدءًا من الإصدار "آي أو إس 5" وهواتف غوغل أندرويد بدءًا من الإصدار 4.3؛ وبالتالي يتمكن المستخدم من الإمساك بالهاتف الذكي بكلتا يديه، والحصول على صور ثابتة وواضحة.

وليس هناك فرق ما بين الضغط على زر "رفع شدة الصوت" أو زر "خفض شدة الصوت"؛ حيث يتم التقاط الصور عند الضغط على أي منهما، وغالبًا ما تكون هذه الوظيفة فعالة بشكل افتراضي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للمستخدم الاطلاع على إعدادات تطبيق الكاميرا وتفعيلها.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:23 AM

طريقة تُنهي اهتزاز الصورة في الأجهزة الذكية

آيفون بدءًا من "آي أو إس 5" وأندرويد من 4.3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غالبًا ما تهتز صور الهواتف الذكية؛ نظرًا لأن المستخدم يضطر إلى حمل الهاتف الذكي بواسطة يد واحدة، ويقوم بالضغط على زر التصوير الظاهر على الشاشة بواسطة إصبع السبابة باليد الأخرى؛ غير أن هناك طريقة أخرى تتيح له التصوير بالهاتف الذكي بسرعة وسهولة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تتمثّل هذه الطريقة في استعمال أزرار التحكم في شدة الصوت كزر للتصوير في هواتف أبل آيفون بدءًا من الإصدار "آي أو إس 5" وهواتف غوغل أندرويد بدءًا من الإصدار 4.3؛ وبالتالي يتمكن المستخدم من الإمساك بالهاتف الذكي بكلتا يديه، والحصول على صور ثابتة وواضحة.

وليس هناك فرق ما بين الضغط على زر "رفع شدة الصوت" أو زر "خفض شدة الصوت"؛ حيث يتم التقاط الصور عند الضغط على أي منهما، وغالبًا ما تكون هذه الوظيفة فعالة بشكل افتراضي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للمستخدم الاطلاع على إعدادات تطبيق الكاميرا وتفعيلها.

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