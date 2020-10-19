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بحضور الفيصل .. انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة في جدة

انطلقت أمس الجمعة الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، وذلك على الواجهة البحرية (النورس) بجدة، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وبحضور جماهيري كبير، ونجوم السلة العربية والسعودية.

‏ وتأتي هذه الجولة الـ 11 (الأخيرة) قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات. وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة؛ إذ أشاد عدد كبير من الحضور والمتابعين بروح التنافس بين الفِرق المشاركة.

رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الجولة العالمية للمدن لكرة السلة جدة كرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور الفيصل .. انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة في جدة
سبق

انطلقت أمس الجمعة الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، وذلك على الواجهة البحرية (النورس) بجدة، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وبحضور جماهيري كبير، ونجوم السلة العربية والسعودية.

‏ وتأتي هذه الجولة الـ 11 (الأخيرة) قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات. وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة؛ إذ أشاد عدد كبير من الحضور والمتابعين بروح التنافس بين الفِرق المشاركة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:19 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:36 AM

بحضور الفيصل .. انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة في جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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انطلقت أمس الجمعة الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، وذلك على الواجهة البحرية (النورس) بجدة، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وبحضور جماهيري كبير، ونجوم السلة العربية والسعودية.

‏ وتأتي هذه الجولة الـ 11 (الأخيرة) قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات. وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة؛ إذ أشاد عدد كبير من الحضور والمتابعين بروح التنافس بين الفِرق المشاركة.

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