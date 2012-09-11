النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن سعيدان": نعمل على تخصيص الإسكان التنموي في جازان

تزويد فرع الوزارة بالمنطقة بالأراضي الأيام المقبلة

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان إن الأمانة تعمل على تخصيص أراض للإسكان التنموي في مدينة جيزان، ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي، الثلاثاء، بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفرع وزارة الإسكان، لبحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.

وأكد "ابن سعيدان" على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من فرع وزارة الإسكان، والأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة، بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن سعيدان": نعمل على تخصيص الإسكان التنموي في جازان
سبق

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان إن الأمانة تعمل على تخصيص أراض للإسكان التنموي في مدينة جيزان، ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي، الثلاثاء، بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفرع وزارة الإسكان، لبحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.

وأكد "ابن سعيدان" على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من فرع وزارة الإسكان، والأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة، بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
06:28 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
07:20 PM

"بن سعيدان": نعمل على تخصيص الإسكان التنموي في جازان

تزويد فرع الوزارة بالمنطقة بالأراضي الأيام المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
1,385

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان إن الأمانة تعمل على تخصيص أراض للإسكان التنموي في مدينة جيزان، ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي، الثلاثاء، بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفرع وزارة الإسكان، لبحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.

وأكد "ابن سعيدان" على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من فرع وزارة الإسكان، والأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة، بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,096

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة