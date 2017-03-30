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"العثيم" يتبرع بأكثر من مليوني ريال لـ"رفاق حائل"

لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

قدّم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، تبرعًا ودعمًا سخيًّا لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق"، بمبلغ مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

ومن جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سلمان جار الله الصوينع، عن شكره لـ"العثيم" على دعمه السخي وغير المستغرب منه لهذه الفئة الغالية على الجميع.

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"العثيم" يتبرع بأكثر من مليوني ريال لـ"رفاق حائل"
سبق

قدّم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، تبرعًا ودعمًا سخيًّا لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق"، بمبلغ مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

ومن جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سلمان جار الله الصوينع، عن شكره لـ"العثيم" على دعمه السخي وغير المستغرب منه لهذه الفئة الغالية على الجميع.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
05:52 PM

"العثيم" يتبرع بأكثر من مليوني ريال لـ"رفاق حائل"

لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

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خالد السليمي - حائل
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قدّم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، تبرعًا ودعمًا سخيًّا لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق"، بمبلغ مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

ومن جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سلمان جار الله الصوينع، عن شكره لـ"العثيم" على دعمه السخي وغير المستغرب منه لهذه الفئة الغالية على الجميع.

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