"الأرصاد": حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية وتستمر لـ5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، على منطقة حائل، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.