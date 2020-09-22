"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
تشمل محافظة العقيق وتستمر حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، ومن المتوقع أن تستمر حتى التاسعة مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الباحة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-22
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، ومن المتوقع أن تستمر حتى التاسعة مساءً.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:53 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
تشمل محافظة العقيق وتستمر حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، ومن المتوقع أن تستمر حتى التاسعة مساءً.