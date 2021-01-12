"الجهني" يحتفل بزواج ابنه "بدر" في جدة

احتفل الزميل محمد بن عودة الجهني رئيس تحرير صحيفة البلاد، مساء الأحد الماضي، بزواج ابنه بدر، بفندق جراند الدار البيضاء بجدة، وحضر الحفل عددٌ من الإعلاميين والوجهاء وأهالي العروسين.
احتفل الزميل محمد بن عودة الجهني رئيس تحرير صحيفة البلاد، مساء الأحد الماضي، بزواج ابنه بدر، بفندق جراند الدار البيضاء بجدة، وحضر الحفل عددٌ من الإعلاميين والوجهاء وأهالي العروسين.
احتفل الزميل محمد بن عودة الجهني رئيس تحرير صحيفة البلاد، مساء الأحد الماضي، بزواج ابنه بدر، بفندق جراند الدار البيضاء بجدة، وحضر الحفل عددٌ من الإعلاميين والوجهاء وأهالي العروسين.
احتفل الزميل محمد بن عودة الجهني رئيس تحرير صحيفة البلاد، مساء الأحد الماضي، بزواج ابنه بدر، بفندق جراند الدار البيضاء بجدة، وحضر الحفل عددٌ من الإعلاميين والوجهاء وأهالي العروسين.