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محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس شركة الكهرباء والوفد المرافق له

جرى التباحث حول احتياجات المحافظة وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية

استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، رئيس القطاع الشرقي والتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء المهندس فواد محمد عبدالقادر والوفد المرافق له، وذلك بحضور أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي.

وجرى أثناء اللقاء التباحث حول احتياجات المحافظة من المشاريع، وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ حفر الباطن حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم للمحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدًا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لكافة المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس شركة الكهرباء والوفد المرافق له
سبق

استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، رئيس القطاع الشرقي والتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء المهندس فواد محمد عبدالقادر والوفد المرافق له، وذلك بحضور أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي.

وجرى أثناء اللقاء التباحث حول احتياجات المحافظة من المشاريع، وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ حفر الباطن حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم للمحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدًا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لكافة المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
08:34 PM

محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس شركة الكهرباء والوفد المرافق له

جرى التباحث حول احتياجات المحافظة وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، رئيس القطاع الشرقي والتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء المهندس فواد محمد عبدالقادر والوفد المرافق له، وذلك بحضور أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي.

وجرى أثناء اللقاء التباحث حول احتياجات المحافظة من المشاريع، وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ حفر الباطن حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم للمحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدًا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لكافة المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

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