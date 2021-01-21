"القرني" مشرفاً على مكتب رئيس جامعة شقراء

أصدر اليوم الخميس رئيس جامعة شقراء أ.د. علي بن محمد السيف؛ قراراً يقضي بتكليف الدكتور صالح بن محمد آل هادي القرني مشرفاً عاماً على مكتب رئيس الجامعة بناءً على موافقة نائب وزير التعليم.



يُذكر أن "القرني" بدأ مسيرتهُ العملية كمستشار في وكالة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم بعدما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغويات التطبيقية من جامعة نيوكاسل في أستراليا، وخلال مدة ابتعاثه رأس نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل.