النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القرني" مشرفاً على مكتب رئيس جامعة شقراء

أصدر اليوم الخميس رئيس جامعة شقراء أ.د. علي بن محمد السيف؛ قراراً يقضي بتكليف الدكتور صالح بن محمد آل هادي القرني مشرفاً عاماً على مكتب رئيس الجامعة بناءً على موافقة نائب وزير التعليم.

يُذكر أن "القرني" بدأ مسيرتهُ العملية كمستشار في وكالة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم بعدما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغويات التطبيقية من جامعة نيوكاسل في أستراليا، وخلال مدة ابتعاثه رأس نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القرني" مشرفاً على مكتب رئيس جامعة شقراء
سبق

أصدر اليوم الخميس رئيس جامعة شقراء أ.د. علي بن محمد السيف؛ قراراً يقضي بتكليف الدكتور صالح بن محمد آل هادي القرني مشرفاً عاماً على مكتب رئيس الجامعة بناءً على موافقة نائب وزير التعليم.

يُذكر أن "القرني" بدأ مسيرتهُ العملية كمستشار في وكالة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم بعدما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغويات التطبيقية من جامعة نيوكاسل في أستراليا، وخلال مدة ابتعاثه رأس نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:29 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:00 PM

"القرني" مشرفاً على مكتب رئيس جامعة شقراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
227

أصدر اليوم الخميس رئيس جامعة شقراء أ.د. علي بن محمد السيف؛ قراراً يقضي بتكليف الدكتور صالح بن محمد آل هادي القرني مشرفاً عاماً على مكتب رئيس الجامعة بناءً على موافقة نائب وزير التعليم.

يُذكر أن "القرني" بدأ مسيرتهُ العملية كمستشار في وكالة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم بعدما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغويات التطبيقية من جامعة نيوكاسل في أستراليا، وخلال مدة ابتعاثه رأس نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة