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فيديو.. مظلي يصطدم بعمود إنارة أمام ملك إسبانيا

خلال مراسم الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني للبلاد

شارك ملك إسبانيا فيليب السادس بمراسم احتفال بالعيد الوطني لبلاده، والتي شهدت وقوع حادث أدى إلى اصطدام مظلي بعمود للإنارة بعد تنفيذ قفزته.

ووفق "سبوتنيك"، فبينما كان الحاضرون يصفقون لهبوط المظلي الذي حمل علمًا كبيرًا لإسبانيا، إذا به يصطدم بعمود إنارة.

وبقي المظلي معلقًا لبعض الوقت، بينما كان المفترض أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك "فيليبي" وزوجته "ليتيثيا" وابنتاهما، والذين صفقوا دعمًا له.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المظلي قام بـ600 قفزة بالمظلة، مشيرة إلى أنه لم يصب بالحادث.

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فيديو.. مظلي يصطدم بعمود إنارة أمام ملك إسبانيا
سبق

شارك ملك إسبانيا فيليب السادس بمراسم احتفال بالعيد الوطني لبلاده، والتي شهدت وقوع حادث أدى إلى اصطدام مظلي بعمود للإنارة بعد تنفيذ قفزته.

ووفق "سبوتنيك"، فبينما كان الحاضرون يصفقون لهبوط المظلي الذي حمل علمًا كبيرًا لإسبانيا، إذا به يصطدم بعمود إنارة.

وبقي المظلي معلقًا لبعض الوقت، بينما كان المفترض أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك "فيليبي" وزوجته "ليتيثيا" وابنتاهما، والذين صفقوا دعمًا له.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المظلي قام بـ600 قفزة بالمظلة، مشيرة إلى أنه لم يصب بالحادث.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
03:30 PM

فيديو.. مظلي يصطدم بعمود إنارة أمام ملك إسبانيا

خلال مراسم الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني للبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,939

شارك ملك إسبانيا فيليب السادس بمراسم احتفال بالعيد الوطني لبلاده، والتي شهدت وقوع حادث أدى إلى اصطدام مظلي بعمود للإنارة بعد تنفيذ قفزته.

ووفق "سبوتنيك"، فبينما كان الحاضرون يصفقون لهبوط المظلي الذي حمل علمًا كبيرًا لإسبانيا، إذا به يصطدم بعمود إنارة.

وبقي المظلي معلقًا لبعض الوقت، بينما كان المفترض أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك "فيليبي" وزوجته "ليتيثيا" وابنتاهما، والذين صفقوا دعمًا له.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المظلي قام بـ600 قفزة بالمظلة، مشيرة إلى أنه لم يصب بالحادث.

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