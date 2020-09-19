نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%

نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%
سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس
سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-19
سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
12:25 AM
نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%
سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس
سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.