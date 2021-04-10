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"تعليم سراة عبيدة" يُكمل استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"

لأكثر من 19 ألف طالب وطالبة

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من تسعة عشر ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442 هـ الموافق 13 / 4 / 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442 الموافق 18 / 4 / 2021.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العلكمي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مشددًا على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء، لتتحقق الأهداف المنشودة "بإذن الله".

تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم سراة عبيدة" يُكمل استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من تسعة عشر ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442 هـ الموافق 13 / 4 / 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442 الموافق 18 / 4 / 2021.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العلكمي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مشددًا على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء، لتتحقق الأهداف المنشودة "بإذن الله".

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
09:23 PM

"تعليم سراة عبيدة" يُكمل استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"

لأكثر من 19 ألف طالب وطالبة

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علي حفول - سراة عبيدة
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أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من تسعة عشر ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442 هـ الموافق 13 / 4 / 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442 الموافق 18 / 4 / 2021.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العلكمي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مشددًا على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء، لتتحقق الأهداف المنشودة "بإذن الله".

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