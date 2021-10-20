انتهت صباح اليوم .. تعرَّف على أطول رحلة طيران مباشر في العالم

بعد تحليق استمر نحو 20 ساعة متواصلة دون توقف .. اختبار للقدرة

انتهت بسلام أطول رحلة طيران مدني في العالم، صباح الأحد، بعد تحليق استمر نحو 20 ساعة متواصلة دون توقف.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية من مطار كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية، مساء الجمعة، وتحديداً عن الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مدينة سيدني الأسترالية، عند الساعة 07:42 من صباح الأحد، حسب وكالة "رويترز".

وأقلعت الطائرة الأسترالية، وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، من المطار الأميركي بعد تأخير عن موعدها المحدد بنحو ساعة ونصف الساعة، وكان على متن الرحلة التي حملت رقم 7879، نحو 50 راكباً.

وقطعت الطائرة خلال الرحلة التي استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة، نحو 16 ألفاً و200 كيلومتر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية آلان جويس؛ الذي كان على متن الرحلة: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لشركة كانتاس وللطيران العالمي"، وفق "رويترز".

وتعد الرحلة بمنزلة اختبار عملي على الركاب والطاقم، حيث سعى باحثون لمعرفة قدرة البشر على تحمُّل هذه السفرية المتعبة.

وبدأت شركات الطيران تبحث عن تطوير الرحلات الطويلة، مع النمو السريع على الطلب وتحسن أداء الطائرات.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يزداد عدد المسافرين سنوياً من 4.6 مليار هذا العام، إلى 8.2 مليار بحلول 2037.

وقبل هذه الرحلة، لم تحلق طائرة تجارية في الأجواء لمثل هذه المسافة الطويلة مع حمولة كاملة من الركاب والبضائع.

حتى تتمكن "كانتاس" من تحطيم الرقم القياسي في عدد ساعات الطيران، زادت الشركة من حجم الوقود الذي زوّدت به الطائرة، وقللت من عدد الركاب والأمتعة ولم يكن هناك شحن.

وتخطط شركة الطيران الأسترالية أيضاً لاختبار رحلة أخرى دون توقف من لندن إلى سيدني، على أنه من المتوقع أن تتخذ قراراً بحلول نهاية عام 2019 بشأن إدخال هذه الرحلات حيز التنفيذ.

وتشير تقديرات إلى أن هذه الرحلات ستبدأ على الأرجح بين عامَي 2022 أو 2023.