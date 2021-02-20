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جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية

الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية

أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس, 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية ومحافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.
وأكدت مواصلتها الحملات الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس, 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية ومحافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.
وأكدت مواصلتها الحملات الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
04:53 PM

جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية

الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس, 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية ومحافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.
وأكدت مواصلتها الحملات الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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