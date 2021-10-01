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شاهد.. دهم منزل شعبي بجدة وضبط 23 ألف لاصق لتزوير ماركات الأحذية

موقع اتخذته عمالة لإدارة نشاطهم المخالف وتوزيع ما ينتجونه على الأسواق

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية؛ من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق، وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء.

وأسفرت الجولات عن ضبط "منزل شعبي" بحي "العمارية" تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام "الملصقات"؛ حيث جرى ضبط 23 ألف لاصق يُستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق، وفي سياق مكافحة التشوه البصري تمكنت الأمانة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة تمكّنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن "منزل شعبي" اتخذته عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيراً إلى ضبط 276 من الأحذية المقلدة لماركات رياضية مشهورة؛ وذلك خلال مداهمة الموقع والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.

كما تمكّنت الفرق الميدانية من رصد ورش و"تشاليح"، بالإضافة مواقع بيع مواد البناء وأعمال الرمي العشوائي للدمارات بطرق مخالفة بحي "الهدى".

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. دهم منزل شعبي بجدة وضبط 23 ألف لاصق لتزوير ماركات الأحذية
سبق

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية؛ من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق، وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء.

وأسفرت الجولات عن ضبط "منزل شعبي" بحي "العمارية" تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام "الملصقات"؛ حيث جرى ضبط 23 ألف لاصق يُستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق، وفي سياق مكافحة التشوه البصري تمكنت الأمانة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة تمكّنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن "منزل شعبي" اتخذته عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيراً إلى ضبط 276 من الأحذية المقلدة لماركات رياضية مشهورة؛ وذلك خلال مداهمة الموقع والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.

كما تمكّنت الفرق الميدانية من رصد ورش و"تشاليح"، بالإضافة مواقع بيع مواد البناء وأعمال الرمي العشوائي للدمارات بطرق مخالفة بحي "الهدى".

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
03:15 PM

شاهد.. دهم منزل شعبي بجدة وضبط 23 ألف لاصق لتزوير ماركات الأحذية

موقع اتخذته عمالة لإدارة نشاطهم المخالف وتوزيع ما ينتجونه على الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية؛ من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق، وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء.

وأسفرت الجولات عن ضبط "منزل شعبي" بحي "العمارية" تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام "الملصقات"؛ حيث جرى ضبط 23 ألف لاصق يُستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق، وفي سياق مكافحة التشوه البصري تمكنت الأمانة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة تمكّنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن "منزل شعبي" اتخذته عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيراً إلى ضبط 276 من الأحذية المقلدة لماركات رياضية مشهورة؛ وذلك خلال مداهمة الموقع والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.

كما تمكّنت الفرق الميدانية من رصد ورش و"تشاليح"، بالإضافة مواقع بيع مواد البناء وأعمال الرمي العشوائي للدمارات بطرق مخالفة بحي "الهدى".

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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